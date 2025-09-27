Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Marcel Gieseler und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Christian Kloska (SV Union Heyrothsberge) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb (24.). Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

SV Union Heyrothsberge liegt in Minute 29 2:0 vorn

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Dean-Robbin Taube den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schmidt (81. Voelckel), Schulze (85. Groth), Taube, Schlüter, Peukert, Marks, Vogel (75. Sensenschmidt), Schäfer, Kloska, Wöhler (85. Hrachowitz)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Abraham (25. Pfitzner), Gläser, Schimmelpfennig, Telge (63. Pakebusch), Böttcher, Graupner, Riedel (63. Wildenhof), Felgenhauer (46. Spilgies), Unger

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84