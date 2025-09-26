Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Sebastian Hanke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 57 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennart Klein (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – M. R. Beyer, Hanke (46. Piven), Unger, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Schmidt (66. Hertel), Kominek, Kanditt (83. Ommih), Thurm (77. Ihezuru), Gehrke-Walther, Kirchbach

SV Höhnstedt: Kalcher – Schulz, Rickert, Schauer, Dressel, Elstner, Matz, Göring (60. Ruckhardt), Aschenbach, Müller (75. Balashov), Matz

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85