Der FC Hettstedt errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Hettstedt/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der FC Hettstedt nach einem deutlichen Rückstand den SV Romonta 90 Stedten mit einem 4:1 (2:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Felix Prenz (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Mansfelder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Yehor Prokhorenko der Torschütze (26.).

26. Minute FC Hettstedt gleichauf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jason Phillipp Lettau den Ball über die Torlinie bugsierte (72.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hettstedter aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau, T. L. Krey (81. Vollmann), M. Krey, Kemnitz (86. Walter), Svitiukha (18. Doberenz), Wienholz, Döring, Kosko, Prokhorenko (83. Hohmuth), Stein

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Schrötter (59. Berger), Prenz, Kaschperk, Nachtwein, Siedler (59. Merker), Höher, Bielig (59. Thomas), Grünhage, Lindau

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42