Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Marcel Gieseler und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Biederitz/MTU. 5:1 (2:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Gäste aus Stern untergebracht.

Nach nur 15 Minuten schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 29 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Dean-Robbin Taube den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Vogel (75. Sensenschmidt), Kloska, Taube, Schlüter, Peukert, Schmidt (81. Voelckel), Wöhler (85. Hrachowitz), Schäfer, Marks, Schulze (85. Groth)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher, Gläser, Schimmelpfennig, Graupner, Felgenhauer (46. Spilgies), Abraham (25. Pfitzner), Riedel (63. Wildenhof), Hennings, Unger, Telge (63. Pakebusch)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84