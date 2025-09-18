Kantersieg für den Osterweddinger SV: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern einfahren. Vor 85 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Sülzetal/MTU. 6:0 (3:0) in Osterwedding: Ganze sechs Bälle hat das Team von Daniel Jaumann, der Osterweddinger SV, am Donnerstag im Tor der Gegner aus Gommern untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller (Osterweddinger SV) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Bastian Falkenberg den Ball ins Netz (16.).

Osterweddinger SV in Minute 16 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Nölle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu festigen (87.). Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Koch (85. Suchanek), Hübler (46. Magel), Barkowski, Iser, Schulze, Nölle, Müller (63. Gebhardt), Nakoinz, Falkenberg, Reuter (75. Treusch)

SV Eintracht Gommern: Werban – Randel (82. Boin), Kunitschke, Schulz, Sindermann, Hoppe, Werban (46. Adelheim), Schmidt, Thiem, Hübener, Napiontek

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85