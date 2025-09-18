Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Grimma und VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Charlie Spranger (VfB Auerbach 1) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Auerbach 1 kassierte einmal Gelb (35.). Die Auerbacher konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Jan Hübner der Torschütze (50.).

1:1 im Duell zwischen FC Grimma und VfB Auerbach 1 – 50. Minute

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Auerbacher Team errang (81.). Die Grimmaer sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Rieger (46. Werner), Hübner, Ziffert, Kind (87. Mattheus), Vogel, Janz, Wächtler, Katzenberger, Seidl (46. Öner), Pistol

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser, Schmidt, Schardt, Roscher (62. Cermus), Birkner, Kadric (62. Weigel), Guzlajevs (38. Lippmann), Bauer, Spranger (62. Graf), Hache

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86