Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unfassbaren 7:1 (2:0) fegte das Team des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Eilsleben/MTU. Siebenmal hat der Eilslebener SV am Samstag gegen die Gäste aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Eilslebener.

Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Robert Niebuhr (15.) erzielt wurde.

15. Minute: Eilslebener SV mit 2:0 Vorsprung

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Til Weber den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Eilslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Derda, Badeleben, Haus, Niebuhr, Hampel (80. Roloff), Stolte (60. Jakobs), Bach, Köhler (60. Wittek), Matthies (60. Bockwoldt), Gerhardt (60. Weber)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Gröschner, Nsien, Hartwig, Njonou, Spiering, Kasper (85. Chahdali), Ngou, Klinzmann, Ellrich, Hilgendorf

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39