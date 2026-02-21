Kantersieg für den Eilslebener SV: Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den BSV 79 Magdeburg einfahren. Vor 39 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Eilsleben/MTU. Ganze sieben Bälle hat das Team von Fabian Dilge, der Eilslebener SV, am Samstag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Robert Niebuhr (15.) erzielt wurde.

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Luca Drebenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Til Weber den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 erweiterte (90.). Damit war der Sieg der Eilslebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Niebuhr, Haus, Derda, Hampel (80. Roloff), Matthies (60. Bockwoldt), Köhler (60. Wittek), Stolte (60. Jakobs), Bach, Badeleben, Gerhardt (60. Weber)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ngou, Hilgendorf, Klinzmann, Kasper (85. Chahdali), Spiering, Nsien, Hartwig, Ellrich, Gröschner, Njonou

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39