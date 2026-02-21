Für den Magdeburger SV Börde endete der 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Groß Santersleben I mit 1:2 (0:2).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Groß Santersleben ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (40.). Es verstrichen 42 Minuten, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Yul Kilian Boeke den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

44. Minute: Magdeburger SV Börde liegt 0:2 zurück

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Mathias Rhode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Magdeburg erlangte (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Rhode, Gallert (72. M. Rebone), Müller, Blümel, Wesemeier, Wolff, Fritsch (60. Lange), Schüßler, Boeke (67. Brussig), L. Rebone

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski, Madaus, Qorbani, Eftindjioski (74. Al Houri), Kitanoski, Otto (90. Hahn), Ilijoski, Madaus (88. Desale), Tafere (86. Alicke), Banas

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15