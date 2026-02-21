Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (3:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Majed Al Mori den Ball ins Netz.

27. Minute SV 1889 Altenweddingen gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Al Mori (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Wendland, Harnau, Deike, Zywotek (82. Rein), Richter, Winkelmann (90. Gumtz), Dethlefsen, Tandel (72. Krause), Krüger, Schwarz

MSC Preussen: Thiem – Rezai, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Preuss, Al Mori, Kidw (46. Norenko), Volkmer (70. Tischer), Jibril, Dervishaj, El Zayat, Farho

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75