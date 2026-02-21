Der Osterweddinger SV erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der Osterweddinger SV nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oskar Yannik Schulze der Torschütze (70.).

Osterweddinger SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Schulze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle, Müller (46. Loof), Magel, Dziobek (75. Hübler), Iser (75. Koch), Reuter, Falkenberg, Klaus, Schulze (90. Suchanek), Barkowski

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Meyer (46. Brandt), Dreiling, Grzenda, Seegers, Schröder, Theele (77. Hornbach), Gropius, Skorsetz, Rathsack

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64