Der Eilslebener SV unter Leitung von Coach Fabian Dilge feierte einen überlegenen Erfolg über die SV Union Heyrothsberge mit einem 8:4 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:4 (5:1).

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Christian Jakobs den Ball ins Netz.

Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge – 1:1 in Minute 21

Dabei blieb es jedoch nicht. Eilsleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Alexander Vasükov versenkte den Ball in der 48. Spielminute. Der Eilslebener SV ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Maximilian Reber traf in der 51. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Dann gelang es den Biederitzern, die Dominanz der Eilslebener nochmal herauszufordern. Philipp Marth schoss und traf in der 67. Minute. Pascal Hampel versenkte den Ball in der 75. Spielminute. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Schon drei Minuten darauf konnte Tom Marks (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (78.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Derda (66. Matthies), Willms, Jakobs (84. Weber), Hampel, Haus (75. Sacher), Pruhs (55. Badeleben), Bach (66. Hasse), Reber, Sengewald

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Möser (73. Wöhler), Schäfer, Marks, Kloska (85. Hrachowitz), Vasükov, Marth, Taube, Peukert, Schulze (85. Thorand)

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62