Mit einer Niederlage für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Es waren bereits 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Gregor Reinemann für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Danut Halibei der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Reinemann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Halle sicherte (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Shuba, Halibei (61. Manga), Teklay (61. Ali Yusuf), Tinto, Hardt, Moh, Keunang, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Zavoloka, Müller

Turbine Halle II: Bergien – Krziwanie, Leinhoß, Kuske, Everding (83. Hayatou), Ermolaev, Titonis (65. Kasparek), Nultsch (65. Büchner), Müller, Reinemann (90. Zahn), Anders (73. Wehse)

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45