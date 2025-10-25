Der SV Kelbra errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra führt in Minute 65 mit 2:0

34 Minuten nach der Pause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Shpikula, Nosov, Eßrich (82. Bornkessel), Tagishi (71. Hegenbart), Gurniak, Khudyi, Rybak, Eis, Matschulat (90. Neumann)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, Kowol, Rothhoff, Schell (59. Ghebregergis), Köhler, Kopp, Ullmann, Dos Prazeres Pires, Drischmann, Kopp

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40