Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:4 (5:1).

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Eilslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Christian Jakobs erzielt.

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte nochmal nach und errang die Führung. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann schafften es die Biederitzer, die Dominanz der Eilslebener nochmal herauszufordern. Alexander Vasükov schoss und traf in der 48. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Eilslebenern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Maximilian Reber traf in der 51. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Philipp Marth versenkte den Ball in der 67. Minute. Pascal Hampel schoss und traf in der 75. Spielminute. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Tom Marks, den Ball ins Netz zu befördern (78.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Derda (66. Matthies), Jakobs (84. Weber), Sengewald, Pruhs (55. Badeleben), Falk, Haus (75. Sacher), Reber, Bach (66. Hasse), Willms, Hampel

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marks, Vasükov, Schäfer, Taube, Marth, Kloska (85. Hrachowitz), Peukert, Schulze (85. Thorand), Schlüter, Möser (73. Wöhler)

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62