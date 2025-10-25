Der Eilslebener SV unter Leitung von Coach Fabian Dilge feierte ein deutliches Ergebnis über die SV Union Heyrothsberge mit einem 8:4 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 8:4 (5:1) getrennt.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Eilslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Christian Jakobs erzielt.

1:1 für Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge – Minute 21

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte weiter vor und erkämpfte sich einen Vorsprung. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann gelang es den Biederitzern, der SV Union Heyrothsberge etwas entgegenzusetzen. Alexander Vasükov traf in Minute 48. Der Eilslebener SV ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Maximilian Reber traf in Spielminute 51 noch einmal, gefolgt von Jakobs (65.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Philipp Marth versenkte den Ball in der 67. Minute. Pascal Hampel traf in Spielminute 75. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Tom Marks den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (78.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Biederitzer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Pruhs (55. Badeleben), Bach (66. Hasse), Falk, Hampel, Willms, Derda (66. Matthies), Jakobs (84. Weber), Haus (75. Sacher), Reber, Sengewald

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Marks, Kloska (85. Hrachowitz), Schulze (85. Thorand), Vasükov, Möser (73. Wöhler), Schäfer, Taube, Marth, Schlüter

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62