Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Oliver Böttcher für Stern traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Berliner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze (70.).

Minute 70 Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Unmittelbar darauf gelang es David Abraham, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher, Wildenhof, Abraham, Hennings, Schimmelpfennig (80. Freise), Gläser (72. Janik), Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Riedel, Spilgies, Unger (23. Henkel)

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Jebsen, Biermanski, Dreiling (57. Müller), Lüddeckens, Mai (63. Farkas), Gottschalk, Ahlemann (81. Komorous), Bergmann (63. Husnik), Schott (46. Ferl)

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60