Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Die 19 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Fynn Kokert (BSV 79 Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alain Zidane Nsangou der Torschütze (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

BSV 79 Magdeburg in Minute 41 2:0 in Führung

Einen Dämpfer mussten die Magdeburger noch wegstecken. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ellrich (73. Nsien), Ngou, Glage, Kokert, Hartwig, Nsangou, Klinzmann, Gröschner, Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Heyse

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski, Al Houri (84. Fateh), Madaus, (77. Hahn), Madaus, Otto, Tafere, Banas (64. Lange), Qorbani, Ilijoski

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19