Für den BSV 79 Magdeburg endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Eilslebener SV mit 4:5 (1:2).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (1:2).

In Minute 20 schoss Marcus-Antonio Bach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Eilslebener legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Bach der Torschütze (30.).

BSV 79 Magdeburg liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Philipp Glage versenkte den Ball in Minute 40. Eine echte Bedrohung stellte das für die Eilslebener aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Pascal Hampel versenkte den Ball in der 53. Minute. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Philipp Glage versenkte den Ball in Spielminute 70, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). Die Eilslebener blieben ihnen auf den Fersen. Julian Wittek traf in der 92. Spielminute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Christian Falk, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Eilslebener Team den Sieg zu bescheren (90.+4). Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Nsangou, Gröschner, Hartley (58. Bansemer), Ellrich (71. Hartwig), Horn, Glage, Ngou, Mittag, Klinzmann, Yakhyaev (88. Youdom Takaw)

Eilslebener SV: Bergeest – Bockwoldt (88. Weber), Haus, Jakobs (80. Köhler), Falk, Duckstein (71. Badeleben), Stolte (80. Ruprecht), Bach, Hampel, Reber, Wittek

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41