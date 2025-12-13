Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen den TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Oliver Böttcher für Stern traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Berliner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze (70.).

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte David Abraham (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erlangen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser (72. Janik), Hennings, Abraham, Böttcher, Riedel, Unger (23. Henkel), Schimmelpfennig (80. Freise), Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Spilgies, Wildenhof

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai (63. Farkas), Schott (46. Ferl), Gottschalk, Dreiling (57. Müller), Biermanski, Ahlemann (81. Komorous), Frank, Bergmann (63. Husnik), Lüddeckens, Jebsen

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60