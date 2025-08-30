Für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem SV Seilerwiesen Magdeburg hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:2) für sich.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Kai Rathsack erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Daniel Stridde (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (42.). Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – T. Wolff, Gallert (74. Lange), M. Wolff, Rhode, Müller, Berlin, Blümel, Horstkötter (61. Fritsch), Johne (59. Wesemeier), Boeke (83. Köhler)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Meyer (46. Buschmann), Zoll (81. Lücke), Gropius (74. Lentz), Skorsetz, Grzenda, Rittmeister, Rathsack, Kühn, Stridde

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47