Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Maurice May für Thalheim traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Niklas Mieth den Ball ins Netz.

Minute 54 SV Dessau 05 gleichauf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Bitterfeld-Wolfener Team errang (88.). Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Biriuk (54. Baumgart), Barabasch, Mieth, Schultz (54. Erdmann), Sparfeld, Pratsch (73. Schmitkamp), Girke (54. Werthmann), Friebe, Pälchen (70. Lübke)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Wróblewski (52. Yaghobi), Kunyk, Schinkel (77. Bakkush), May, Kuras, Sonco, Moroz (90. Hoffmann), Schmökel, Seniura, Prielipp

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270