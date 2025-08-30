Mit einer Niederlage für den FSV Barleben 1911 e. V. endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Merseburg mit 2:3 (0:3).

Eric Steven Nicodemus (VfB Merseburg) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Merseburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Danny Wagner der Torschütze (14.).

Und auch Tor Nummer drei konnte der Barleben-Torwart nicht verhindern (39.). Der Vorsprung des VfB Merseburg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Max Schönijahn kämpfte weiter und in Minute 61 gelang Jamil Pepito Zander endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

25 Minuten nach der Pause konnte Zander (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – VfB Merseburg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (46. Lohse), Röhl, M. Hauer, Eichholz (16. Wasylyk), Zander, Priese (75. P. Hauer), Gruner, Von Der Gönne (61. Klajdi), Laabs, Potyka (46. Schäfer)

VfB Merseburg: Bartz (10. Przigode) – Arndt, Nicodemus (68. Bierschenk), Wagner, Knerler, Taubert, Friedrich, Wagner, Dähne (75. Erovic), Frühauf (68. Hillemann), Berndt

Tore: 0:1 Eric Steven Nicodemus (6.), 0:2 Danny Wagner (14.), 0:3 Josua Felipe Frühauf (39.), 1:3 Jamil Pepito Zander (61.), 2:3 Jamil Pepito Zander (70.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Marvin Marmulla; Zuschauer: 94