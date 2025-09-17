Kein Punktgewinn für SV 1889 Altenweddingen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I hinnehmen.

Eine knappe Pleite steckt SV 1889 Altenweddingen gegen TSG Grün-Weiß Möser I ein: 0:1

Sülzetal/MTU. Am Mittwoch endete das Spiel zwischen SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 152 Zuschauer waren im Klemens-Fendler-Sportforumrum live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der SV 1889 Altenweddingen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Junge (76. T. R. Thielecke), Winkelmann, Nord, Selent, Mootz (76. L. Thielecke), Krüger, Wendland, Rein (46. Schubert), Harnau, Schwarz

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Pilz, Küllmey, Kloska, Karbe (83. Eickhoff), Sachs, Rölke, Rick (76. Jordan), Thiele, Rieche (53. Kloska)

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152