Für den Gastgeber FC Grimma endete das Spiel gegen den VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Charlie Spranger für Auerbach traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Jan Hübner erzielt.

FC Grimma Kopf an Kopf mit VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Auerbacher zu erlangen (81.). Die Grimmaer sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Kind (87. Mattheus), Ziffert, Rieger (46. Werner), Hübner, Katzenberger, Wächtler, Pistol, Vogel, Seidl (46. Öner), Janz

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (62. Cermus), Guzlajevs (38. Lippmann), Schmidt, Schardt, Birkner, Bauer, Spranger (62. Graf), Hache, Kadric (62. Weigel), Kaiser

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86