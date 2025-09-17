Kein Punktgewinn für SV 1889 Altenweddingen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.

Eine knappe Schlappe steckt SV 1889 Altenweddingen gegen TSG Grün-Weiß Möser I ein: 0:1

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 152 Zuschauer am Mittwoch das Kräftemessen zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Die Sülzetaler sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Wendland, Krüger, Winkelmann, Rein (46. Schubert), Nord, Junge (76. T. R. Thielecke), Selent, Schwarz, Harnau, Mootz (76. L. Thielecke)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Karbe (83. Eickhoff), Küllmey, Rick (76. Jordan), Rieche (53. Kloska), Pilz, Kloska, Thiele, Jentzsch, Rölke, Sachs

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152