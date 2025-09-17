Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 127 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Merseburg freuen.

Halle/MTU. Am Mittwoch konnte das Publikum auf dem Sportplatz Dölau / eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Merseburg.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau liegt in Minute 60 2:0 vorn

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (60.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – H. Hensen, Haensch (88. Dragon), Prinzler, Groß, Köhler, Kreideweiß, A. Hensen, Lippoldt, Redmann (82. Hermann), Kamm Al Azzawe (61. Pultke)

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Arndt (86. Erovic), Nicodemus, Berndt (64. Frühauf), Dähne (61. Bierschenk), Wagner, Knerler, Voigt, Hillemann, Taubert

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127