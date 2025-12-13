Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Minute 74 Magdeburger SV Börde und MSC Preussen im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Blümel (77. Witt), Köhler (90. Markowski), Boeke, Berlin, Gallert, Schüßler, Fritsch (87. Rhode), Wesemeier, Jakuszeit (65. Schuster), Beyer

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Rezai (85. Volkmer), Hussen Gahdo (66. Norenko), Tischer (46. Kulinich), Jibril, El Zayat (72. Al Mori), Farho, Jahjah, Preuss, Kompaniiets (85. Kidw)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15