Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:3).

Alexander Vasükov traf für die SV Union Heyrothsberge in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 29. Minute

Dann konnte Heyrothsberge einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Christian Kloska schoss und traf in Spielminute 32. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Altenweddingen legte nochmal vor. Justin Zywotek schoss und traf in der 81. Spielminute. Brenzlich wurde es für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:5 aus. Jean-Luca Sensenschmidt traf in der 86. Minute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Minuten später konnte Zywotek (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau (33. Gumtz), Zywotek, Dethlefsen, Krüger, Wendland, Deike (46. Sedlak), Rein (46. Krause), Schlieter, Richter (46. Tschepe), Mootz (84. Schwarz)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Vasükov (65. Vogel), Voelckel, Schlüter, Marks, Möser, Kloska (80. Biegelmeier), Fritz, Taube (80. Hrachowitz), Schulze (71. Sensenschmidt)

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68