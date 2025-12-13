Einen 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den SV Groß Santersleben I heimste der Osterweddinger SV am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Yven Chris Gebhardt (Osterweddinger SV) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Tom Robin Koch (29.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV führt nach 29 Minuten 2:0

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Nakoinz, Magel, Schulze, Gebhardt, Krull (73. Reuter), Koch, Falkenberg (15. Müller), Barkowski, Nölle

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Lange, Kitanoski, Fateh, Hahn, Dressel, Otto, Al Houri, Alicke (46. Eftindjioski), Madaus

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49