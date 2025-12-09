Der Osterweddinger SV errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 62 Besuchern auf dem Sportplatz Osterweddingen geboten. Die Osterweddinger setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Heyrothsberge durch.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Mathias Loof für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Philipp Nakoinz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – 62. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite räumten Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SV Union Heyrothsberge doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Jakob Theodor Hrachowitz (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Heyrothsberge erzielen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle (88. Dziobek), Embach, Schulze, Nakoinz (90. Vatterrott), Magel, Müller (82. Hübler), Klaus, Loof, Koch, Falkenberg (73. Gebhardt)

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube, Voelckel, Fritz, Vogel, Marth, Vasükov (68. Gropius), Schlüter, Schulze (81. Hrachowitz), Möser, Wöhler (78. Sensenschmidt)

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62