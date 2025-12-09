Der TSV Niederndodeleben sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Irxleben/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Mark Schröder traf für den SV Seilerwiesen Magdeburg in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Spieler Nummer 14 den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

47. Minute TSV Niederndodeleben und SV Seilerwiesen Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 14 den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Niederndodeleben sicherte (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Skorsetz (85. Lücke), Schröder, Gropius, Tamaan (82. Tilche), Stridde, Dreiling (90. Ebeling), Grzenda, Theele, Kühn

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63