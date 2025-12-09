Einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen den MSC Preussen fuhr der SSV Samswegen 1884 am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2).

In Minute 16 schoss Spieler Nummer 5 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Es blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Kober den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Samswegen sicherte (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Bartsch, Feyer (89. Jahns), Nagel (84. Mazlomi), Resch, Herbst (53. Kober), Gamroth, Wagner (84. Engler), Ermisch

MSC Preussen: Thiem – Kidw, Heinrich (46. Kulinich), Al Mori (67. Kompaniiets), Preuss, Norenko, Tischer, Farho, Jibril, Rezai, El Zayat

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32