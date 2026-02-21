Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV 1889 Altenweddingen ein 3:2 (3:1)-Triumph über den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sülzetaler konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Majed Al Mori der Torschütze.

SV 1889 Altenweddingen Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Al Mori den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (70.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Tandel (72. Krause), Deike, Richter, Schwarz, Harnau, Wendland, Krüger, Winkelmann (90. Gumtz), Zywotek (82. Rein), Dethlefsen

MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Rezai, Dervishaj, El Zayat, Kidw (46. Norenko), Volkmer (70. Tischer), Jibril, Farho, Preuss, Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75