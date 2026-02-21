Ergebnis 16. Spieltag Enger Sieg: SV 1889 Altenweddingen gewinnt 3:2 gegen MSC Preussen
Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV 1889 Altenweddingen ein 3:2 (3:1)-Triumph über den MSC Preussen.
Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).
Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sülzetaler konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Majed Al Mori der Torschütze.
SV 1889 Altenweddingen Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 27
Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sülzetal
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 16
Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Al Mori den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (70.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen.
Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen
SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Tandel (72. Krause), Deike, Richter, Schwarz, Harnau, Wendland, Krüger, Winkelmann (90. Gumtz), Zywotek (82. Rein), Dethlefsen
MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Rezai, Dervishaj, El Zayat, Kidw (46. Norenko), Volkmer (70. Tischer), Jibril, Farho, Preuss, Al Mori
Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75