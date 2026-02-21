Die SV Union Heyrothsberge errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

SV Union Heyrothsberge führt nach 74 Minuten 2:0

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (84.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Vogel (64. Schulze), Schlüter, Kloska (86. Thorand), Vasükov (70. Marth), Voelckel, Marks (86. Hrachowitz), Wöhler, Taube (81. Vorhölter), Fritz

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Koopmann (80. Aldinar), Kutz, Simon, Alali Alhamad, Niemann, Oeding, Schulz, Rasche, Klawunn, Wegelin

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43