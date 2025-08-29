Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg heimste der TSV Niederndodeleben am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Hohe Börde/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 105 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niederndodeleben live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Ahlemann, Biermanski, Müller (46. Gottschalk), Lüddeckens, Frank (84. Schädel), K. Husnik (67. Mai), Schott, Nötzold (77. Jebsen), Ferl, Dreiling (75. K. Husnik)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Bansemer (75. Kasper), Klinzmann, Wolde, Horn, Nsangou, Ngou, Gröschner, Glage, Krüger (74. Bansemer), Hartwig

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105