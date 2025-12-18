Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

Kleinmühlingen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mario Katte. Der Trainer von Kleinmühlingen/Zens musste sein Team bei einer 0:3 (0:3)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Nach nur 16 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tom Claas Stüber den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 20

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Pflug (46. Schmidt), Junge (46. Brösel), Braunert, Kietzmann (46. Jakobs), Richter, Ostwald, Günther, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Hertel, Hamel (84. Ninschkewitz)

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (46. Müller), Liedtke, Rebone (70. Schüßler), Köhler (46. Johne), Brussig, Lange, Kreutzer, Gallert, Rhode (90. Rebone), Blümel

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45