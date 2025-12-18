Dem Haldensleber SC gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SV Fortuna Magdeburg mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 67 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Haldensleben/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Jahn-Allee ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Haldensleber gewannen souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Rivalen aus Magdeburg.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sören Ahlfeld (Haldensleber SC) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Haldensleber legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (56.).

Haldensleber SC baut Vorsprung auf 2:0 aus – 56. Minute

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Krebs im gegnerischen Tor. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Kelvin Nyarko, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Teuchler (82. Okubazgi), Walther (82. Asfahale), Ahlfeld, Prokop (46. Neumann), Sulfrian, Grmay (58. Petrochenko), Hartmann, Klein (76. Schürmann), Wilken

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Nyarko, Starikovskiy, Rößner (57. Fleck), Böttcher (63. Drizari), Meister, Czerwenka, Kirchhoff, Shaqiri (57. Anwaar), Telch (70. Prause), Lenze (70. Tapsoba)

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67