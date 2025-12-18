Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 0:3 (0:3).

Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Nach kurzer Zeit leisteten die Gastgeber sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Tom Claas Stüber den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Eine Minute nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (90.+1). Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Günther, Richter, Ostwald, Kietzmann (46. Jakobs), Junge (46. Brösel), Pflug (46. Schmidt), Hamel (84. Ninschkewitz), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Braunert

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (46. Müller), Blümel, Liedtke, Gallert, Rebone (70. Schüßler), Rhode (90. Rebone), Lange, Brussig, Kreutzer, Köhler (46. Johne)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45