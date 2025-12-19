Niederlagen sind für die Oklahoma City Thunder in dieser Saison die absolute Ausnahme. Von der zweiten lässt sich der Meister nicht aus der Ruhe bringen.

Oklahoma City - Die Oklahoma City Thunder haben sich gut von ihrer zweiten Saisonniederlage erholt und das Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers gewonnen. Das 122:101 war der 25. Sieg im 27. Spiel der Saison für den Titelverteidiger der NBA. OKC war so überlegen, dass Star-Spieler Shai Gilgeous-Alexander im Schlussviertel geschont werden konnte und dennoch auf 32 Punkte kam. Isaiah Hartenstein fehlte Oklahoma City, die am Sonntag gegen die San Antonio Spurs verloren hatten, weiterhin verletzt.

Auch die Spurs zeigten sich erholt von ihrer Niederlage im NBA Cup, als das junge Team um den Franzosen Victor Wembanyama den New York Knicks unterlegen war. Gegen die Washington Wizards gab es ein 119:94 für die Texaner, der zuletzt verletzte Wembanyama kam auf 15 Punkte in 17 Minuten.

Wie im Finale: Knicks drehen erneut ein Spiel

Die Knicks drehten zwei Tage nach dem Titelgewinn im NBA Cup erneut einen Rückstand und gewannen 114:113 bei den Indiana Pacers. Jalen Brunson traf 5,6 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier zur entscheidenden Führung für die Knicks und bestätigte seine gute Form mit 25 Punkten, 7 Rebounds und 7 Vorlagen.

Für die Los Angeles Lakers überzeugte Luka Doncic mit 45 Punkten, 14 Vorlagen und 11 Rebounds und führte das Team damit zu einem 143:135 bei den Utah Jazz. LeBron James kam auf 28 Zähler, Maxi Kleber steuerte von der Bank in 19 Minuten 5 Punkte bei.