Deutlich unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Die 95 Zuschauer im Friesenstadion Pl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen ein ernüchterndes 1:5 (1:1) hinnehmen musste.

Gleich nach Anpfiff schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bruno Weick den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen gegen SV Blau-Weiß Zorbau – 23. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (84.). Damit war der Erfolg der Zorbauer gesichert. Die Sangerhäuser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Weick, Sonnenberg (46. Lange), Hennig (68. Halle), Schulz, Olbricht, Wagenhaus, Schneider (72. Husung), Hildebrandt, Schäffner, Kern (60. Stöhr)

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Erdmann (89. Bisultanov), Neuhaus, Nicodemus, Campbell (80. Omerovic), De Pinho Gomes (65. Sothen), Neuhaus (80. Engl), Bondarenko, Hein (72. Tsipi), Seidel, Strauchmann

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95