Sülzetal/MTU. Die Osterweddinger haben am Donnerstag dem Rivalen aus Gommern souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Nach lediglich elf Minuten schoss Rico Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Bastian Falkenberg (16.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Schon fünf Minuten später konnte Nölle (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 6:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Nölle, Nakoinz, Hübler (46. Magel), Barkowski, Schulze, Iser, Müller (63. Gebhardt), Koch (85. Suchanek), Reuter (75. Treusch), Falkenberg

SV Eintracht Gommern: Werban – Napiontek, Hoppe, Kunitschke, Werban (46. Adelheim), Sindermann, Schulz, Thiem, Randel (82. Boin), Hübener, Schmidt

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85