Für den BSV 79 Magdeburg endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Eilslebener SV mit 4:5 (1:2).

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:5 (1:2).

Nach lediglich 20 Minuten schoss Marcus-Antonio Bach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Eilslebener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Bach der Torschütze (30.).

BSV 79 Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 30

Der BSV 79 Magdeburg war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Philipp Glage schoss und traf in Minute 40. Brenzlich wurde die Situation für die Eilslebener nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Pascal Hampel traf in Minute 53. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Philipp Glage traf in Minute 70, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). Die Eilslebener blieben ihnen auf den Fersen. Julian Wittek traf in Spielminute 92. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Christian Falk, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Eilslebener zu entscheiden (90.+4). Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Nsangou, Mittag, Glage, Yakhyaev (88. Youdom Takaw), Ngou, Ellrich (71. Hartwig), Horn, Gröschner, Hartley (58. Bansemer), Klinzmann

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs (80. Köhler), Bach, Bockwoldt (88. Weber), Hampel, Stolte (80. Ruprecht), Wittek, Reber, Falk, Haus, Duckstein (71. Badeleben)

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41