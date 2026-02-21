Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Groß Santersleben I mit 1:2 (0:2).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sascha Sommer. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Groß Santersleben beobachten.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb (40.). Yul Kilian Boeke baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 zurück – Minute 44

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Wesemeier, Rhode, Müller, Gallert (72. M. Rebone), L. Rebone, Wolff, Blümel, Fritsch (60. Lange), Boeke (67. Brussig), Schüßler

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, Tafere (86. Alicke), Qorbani, Ilijoski, Madaus (88. Desale), Otto (90. Hahn), Banas, Eftindjioski (74. Al Houri), Madaus, Adjioski

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15