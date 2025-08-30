Für den Magdeburger SV Börde endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Magdeburg eine Niederlage gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg schlucken. 1:2 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Kai Rathsack erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Magdeburger SV Börde und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 29

Kurz vor dem Pfiff konnte Daniel Stridde (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (42.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Johne (59. Wesemeier), Rhode, Boeke (83. Köhler), Berlin, Horstkötter (61. Fritsch), M. Wolff, T. Wolff, Blümel, Müller, Gallert (74. Lange)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius (74. Lentz), Grzenda, Rittmeister, Meyer (46. Buschmann), Theele, Skorsetz, Kühn, Stridde, Zoll (81. Lücke), Rathsack

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47