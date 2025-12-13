Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Hossein Rezai der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

74. Minute Magdeburger SV Börde auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Berlin, Gallert, Jakuszeit (65. Schuster), Boeke, Blümel (77. Witt), Wesemeier, Schüßler, Fritsch (87. Rhode), Beyer, Köhler (90. Markowski)

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Rezai (85. Volkmer), Farho, Kompaniiets (85. Kidw), Tischer (46. Kulinich), Preuss, Jibril, El Zayat (72. Al Mori), Jahjah, Hussen Gahdo (66. Norenko)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15