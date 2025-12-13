Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen den TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Oliver Böttcher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Berliner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze (70.).

1:1 Ausgleich im Spiel Roter Stern Sudenburg gegen TSV Niederndodeleben – 70. Minute

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als David Abraham den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team erzielte (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig (80. Freise), Böttcher, Abraham, Hennings, Riedel, Gläser (72. Janik), Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Unger (23. Henkel), Spilgies, Wildenhof

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott (46. Ferl), Jebsen, Dreiling (57. Müller), Mai (63. Farkas), Biermanski, Lüddeckens, Ahlemann (81. Komorous), Bergmann (63. Husnik), Frank, Gottschalk

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60