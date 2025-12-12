Für den Gastgeber BSV 79 Magdeburg endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jan Theile den Ball ins Netz (22.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach der Pause gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Heyse, Hartwig (67. Kokert), Yakhyaev, Gröschner, Klinzmann, Ngou, Glage, Spiering, Krüger, Horn (67. Ellrich)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Hildebrandt, Niemann, Kutz (78. Zarek), Koopmann, Awal, Fischer, Alali Alhamad, Iyamu, Klawunn, Theile (83. Schneider)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45