Ein 3:3 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von MSC Preussen und SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Shahin Farho traf für den MSC Preussen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gommeraner revanchieren: In Minute 66 wurde das Gegentor durch Maximilian Rose erzielt.

1:1 für MSC Preussen und SV Eintracht Gommern – Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Jahjah, Dervishaj, Al Mounif, Tischer, Farho (76. Kidw), Hussen Gahdo, El Zayat, Preuss, Al Mori (63. Kompaniiets), Rezai (63. Volkmer)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Hoppe, Hübener, Sindermann, Schmidt, Napiontek, Rose, Thiem, Werban, Randel

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48