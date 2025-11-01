Der Magdeburger SV Börde errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 29 Zuschauern einen klaren 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 am Samstag 6:3 (3:1) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Fabian Brussig (12.) erzielt wurde.

Magdeburger SV Börde in Minute 12 2:0 in Führung

Der SSV Samswegen 1884 lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tobias Wagner traf in der 32. Spielminute. Der Magdeburger SV Börde ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Theo Lange traf in Minute 41, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). So leicht ließen sich die Börder jedoch nicht abhängen. Fabian Lehmann versenkte den Ball in der 58. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Der Magdeburger SV Börde ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mathias Rhode traf in der 90. Spielminute. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 verfestigte (90.+4). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Müller, Köhler, Rhode, Schuster, Lange (87. Horstkötter), Blümel (60. Fritsch), Johne (46. L. Rebone), M. Rebone (76. Boeke), Brussig, Wolff

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ermisch, Bartsch, Kober, Gamroth, Lehmann, Wagner, Resch, Engler (86. Feyer), Jahns (60. Nagel), Herbst

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29